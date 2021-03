Pranzo di Pasqua: le 21 idee per i primi piatti

Non c’è festività che non preveda un ricco menù da proporre ai commensali, come per il pranzo di Pasqua, che porta in tavola i sapori di primavera e le ricette della tradizione. Di certo i primi piatti sono grandi star, piuttosto abbondanti ed elaborati, come la cucina delle feste esige, ma sempre di più anche rivisitati in versione meno pesante.

Di seguito possiamo infatti trovare 21 idee per i primi pasquali, che vanno davvero a rispondere ad ogni gusto ed anche ad ogni esigenza alimentare. I grandi classici non mancano, ma abbiamo anche qualche ricetta adatta ai palati vegetariani, in modo da non scontentare anche chi non consuma carne e pesce, ma non rinuncia a portate saporite.

Non manca la torta Pasqualina, vero e proprio piatto unico, come anche le focacce, che possono essere consumate anche per un pranzo in giardino. E visto che la bella stagione è in corso, ben trovate anche alle insalate di riso ed altri cereali, ottime se stiamo cercando gusto e freschezza.

Pranzo di Pasqua idee primi piatti

RISOTTI E TIMBALLI

Timballo di riso vegetariano

Risotto con pesce spada e pomodori ciliegini

Risotto con fiori gialli di tarassaco

Risotto con gamberi e pistacchi

FOCACCE E TORTE SALATE

Torta salata alle bietole e formaggio di capra (ricetta veloce)

Focaccia ripiena di verdure (ricetta veloce)

Torta Pasqualina con pasta di pane

INSALATE DI RISO E ALTRI CEREALI

Insalata di riso con verdure grigliate e tonno

Insalata di farro fredda light

Insalata di riso rosso vegetariana

Insalata di riso integrale con tonno

PASTA E PASTA RIPIENA

Tortellini vegetariani (ripieno di verdure)

Tortellini alla bolognese

Tortellini con panna e prosciutto

Ravioli al salmone e mela verde

Pasta con verdure e ricotta

Pasta con friggitelli e tonno

ALTRI PRIMI PIATTI

Gnocchi al pesto di spinaci e salmone affumicato

Crepes salate (ricetta della pastella)

Gnudi con ricetta originale toscana

Gnocchi di patate con pesto e gamberetti