Il menù di Natale tradizionale con le ricette tipiche italiane

Il menù di Natale è bello perché vario, ma soprattutto sempre più personalizzato, visto che da qualche anno a questa parte, grazie alle influenze della cucina straniera, si è arricchito di nuove e golose commistioni. Ma questo certamente non vuol dire che la buona cucina italiana abbia perso terreno e importanza.

Dalla Puglia alla Val d'Aosta, passando per Lazio, Campania e Sicilia, la tradizione culinaria natalizia è forte e difficile da sostituire. Ci sono infatti ricette che tutta Italia ama e prepara seguendo i propri gusti e le ricchezze del territorio, come il panettone gastronomico salato, che viene farcito con carne, pesce, verdure e formaggi a seconda del luogo, ma ci sono anche preparazioni più tipiche.

Anche i nomi dei piatti in questo caso seguono il vernacolo e le particolarità linguistiche del posto, perciò non sembrino strani nomi quali sfincione, che identifica una focaccia alta siciliana o le ottime pittule leccesi, delle frittelle di pane che vengono servite come antipasto o contorno.

La cucina tradizionale italiana vanta una particolare ricchezza nei periodi di festa, proponendo tante preparazioni, più o meno complicate, per deliziare i commensali. L'obiettivo è sempre quello di poter approfittare della grande occasione per passare del tempo con parenti e persone care, sfruttando la convivialità tipica che si crea attorno ad una tavola ricca di portate.

Quando le ispirazioni culinarie del territorio chiamano, a noi non resta quindi che rispondere, sfruttando le ricchezze della splendida cultura enogastronomica italiana per un menù di Natale che piace a tutti. Di seguito le ricette tipiche della tradizione, che non mancano sulla tavola delle feste.

ANTIPASTO – Panettone gastronomico salato

ANTIPASTO – Crostini di fegatini toscani

ANTIPASTO – Sfincione siciliano

PRIMO – Ravioli di patate in brodo di cappone

PRIMO – Canederli allo speck in brodo

PRIMO – Risotto al radicchio

SECONDO – Carbonata valdostana

SECONDO – Cappone ripieno

SECONDO – Anguille alle erbe

SECONDO – Abbacchio al forno

SECONDO – Baccalà al latte con le patate

SECONDO – Sarde a beccafico alla catanese

CONTORNO – Insalata di puntarelle alla romana

CONTORNO – Pittule leccesi

DOLCE – Panettone milanese farcito

DOLCE – Pandoro di Verona

DOLCE – Panforte di Siena

DOLCE – Struffoli napoletani

DOLCE – Buccellato siculo

DOLCE – Biscotti allo zenzero