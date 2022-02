3 abitudini che possono migliorare il tuo umore

La salute mentale è complicata ed è una condizione molto personale, però, secondo gli scienziati dell'Università di Otago esistono dei legami significativi tra benessere psicologico e sonno, attività fisica e consumo di frutta e verdura. Concentrarsi su queste sane abitudini di base è un modo approvato dalla scienza per migliorare il tuo umore e migliorare la tua salute generale. Ecco alcuni consigli.

Dormire

Le persone con dormono meno di 8 ore e più di 12 ore hanno una maggiore probabilità di sviluppare sintomi depressivi e un minore senso di benessere. In breve, questo significa che dormire di più non è necessariamente meglio se non è un sonno di qualità. Allora come puoi migliorare la qualità e la quantità del tuo sonno?

Spegni gli schermi almeno 30 minuti prima di coricarti

Cerca di avere orari molto regolari

Evita la caffeina e l'alcol prima di andare a letto

Esercizio

L’allenamento stimola la produzione di endorfine, che possono portare a sensazioni di benessere a breve e a lungo termine. Devi quindi fare sport. Sarebbe ottimale ritagliarsi tre pomeriggi a settimana. Non è però necessario andare in palestra. Per ottenere benefici ma anche iniziare a introdurre la ginnastica nella tua routine devi:

Scegliere un'attività che ti piace davvero.

Coinvolgere la famiglia o gli amici. Fate una passeggiata, un'escursione o un giro in bicicletta insieme.

Provare un'app di monitoraggio del fitness o una lezione di allenamento virtuale

Consumare frutta e verdura

Il consumo di frutta e verdura non è un fattore secondario per la salute mentale. Quindi devi aggiungere le verdure ai cibi che già mangi, come pasta, frittate o stufati. Fare uno spuntino con la frutta, magari abbinandola a yogurt, burro di arachidi o noci per un apporto proteico e mantenerti sazio più a lungo.

Fonte | Frontiers in Psychology