8 motivi per visitare Alberobello e dormire in un trullo

Alberobello è una splendida città pugliese in provincia di Bari, diventata famosa in tutto il mondo come città dei Trulli. Le caratteristiche abitazioni di questo paesino hanno trasformato Alberobello in una delle mete turistiche più visitate e più amate di tutta la regione del sud Italia. Si trova nell'entroterra e lo spettacolo che offre ai visitatori, con queste bellissime costruzioni bianche e grigie in pietra, è davvero unico nel suo genere. I trulli e dormire in un trullo sono uno dei tanti motivi per visitare Alberobello.

La città si può visitare in un giorno, magari facendo una tappa mentre si va alla scoperta della splendida Puglia. Già che siamo in città, possiamo anche scegliere di dormire qui, in una delle tante strutture ricettive ricavate nei trulli. Le costruzioni in pietra calcarea sono degli esempi di edilizia in pietra a secco a lastre: ci sono trulli rurali in tutta la Valle d'Itria, ma quelli meglio conservati si trovano proprio ad Alberobello. Qui si può anche soggiornare, in strutture completamente ristrutturate diventate appartamenti e case vacanze.

Perché dovresti subito visitare Alberobello?