Lavorare nel mondo della cultura potrebbe essere il sogno di tante persone, soprattutto se si è appassionati di storia, arte, scienza, letteratura. In Italia sono molti i luoghi dove poter respirare un'"aria culturale" e dove trovare magari la propria strada professionale. E sono anche tante le figure professionali che di solito sono ricercate. Se ti stai chiedendo cosa studiare per lavorare in un museo o cosa serve per operare in questo settore, cerchiamo di rispondere a ogni tua domanda.

Innanzitutto facciamo una prima doverosa distinzione. Se vuoi lavorare nei musei pubblici puoi essere assunto a tempo determinato o indeterminato tramite concorsi pubblici indetti dal MIBACT, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Anche altri enti possono indire concorsi pubblici: per questo è sempre bene dare un'occhiata all'apposita sezione sulla Gazzetta Ufficiale. Ci sono poi musei ed enti privati ai quali si accede tramite colloquio e presentazione del curriculum.

Le figure professionali solitamente attive in museo sono molte:

conservatori

restauratori

addetti alla biglietteria

responsabili dell'accoglienza

bibliotecari

catalogatori

educatori

amministrativi

segretari

addetti stampa

comunicatori

addetti alla sicurezza

addetti agli allestimenti

guide

custodi

Per lavorare nei musei sono diverse le specializzazioni e i diplomi o i titoli di laurea che potrebbero tornarti utili, da scegliere in base alla professione ricercata e desiderata. In Italia esistono Master specifici in valorizzazione e cura dei beni culturali, corsi professionali per diventare curatori o comunicatori nei musei. Esistono anche percorsi di laurea, come la laurea in storia dell'arte, in storia, in archeologia, che possono più facilmente aprire le porte di questo mondo. E master e specializzazioni possono aggiungere punteggio o fare curriculum.

Se vuoi, invece, fare la guida in un museo devi essere iscritto all'albo delle guide e i requisiti per partecipare ai bandi possono essere diversi da regione a regione: oltre ai titoli di studio potrebbero essere richiesti tirocini.