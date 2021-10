Quali sono i cereali migliori per la colazione?

La colazione può essere sempre molto frettolosa e allora per garantirti di far partire bene la mattina, si consiglia il consumo di cereali. Ma quali mangiare? Prima di tutto, ricorda che i cereali sono ricchi di proteine, fibre e carboidrati, il che li rende un'opzione alimentare super salutare. Il grano viene consumato in grandi quantità dai paesi in via di sviluppo come alimento base quotidiano, ma ciò non significa che i paesi sviluppati ne consumino meno. Ricordati di consumare anche:

Riso: è un alimento base in diverse parti del mondo e deve essere in cima alla tua lista di cereali. È ricco di sostanze nutritive e migliora la salute generale ed è antinfiammatorio, ricco di fibre.

Mais: è un cereale molto popolare e uno dei principali nella lista dei cereali. È uno dei più antichi tipi di cereali conosciuti dall'umanità ed è un'opzione molto salutare per la colazione sotto forma di fiocchi di mais.

Avena: si presenta in varie forme e può essere consumato in molti modi. L'avena è molto trendy, inoltre aiuta nella gestione del peso, migliora la digestione e previene la stitichezza e migliora i livelli di zucchero nel sangue ed è sicuro per le persone con diabete.

Segale: è tipicamente coltivata in condizioni climatiche fredde ed è principalmente utilizzata per la produzione di bevande alcoliche.

Orzo: viene coltivato nei climi temperati di tutto il mondo. Ti mantiene sazio e può aiutarti a perdere peso, può ridurre il rischio di malattie cardiache e i beta-glucani presenti nell'orzo possono abbassare il colesterolo.

Muesli: è un alimento a base di cereali ricco di proteine ​​che è piuttosto di moda tra gli amanti del fitness e le persone attente alla salute. È anche pieno di fibre alimentari e nutrienti essenziali che aiutano la digestione. Ciò che attira l'attenzione della maggior parte delle persone è che il muesli è il miglior cereale per la perdita di peso poiché è incredibilmente basso in calorie e ti mantiene sazio a lungo

Granola: è un tipo di muesli composto da una serie di cose come noci, semi, fiocchi di frumento, avena, frutta secca, scaglie di cioccolato, ecc. È disponibile in molti gusti eccitanti ed è un grande successo anche tra i bambini.