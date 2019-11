Piste slittino in Italia: dove slittare con i bambini

La neve è divertente e sono molte le attività da intraprendere sulle piste innevate. Dallo sci, allo snowboard, ad una semplice passeggiata con le ciaspole. Ma ultimamente c’è grande entusiasmo anche per lo slittino, nato come mezzo di trasporto nel Nord Europa è diventato vera e propria attività sportiva, amata anche dalle nuove generazioni.

Ma dove andare in slittino se siamo in famiglia e con i bambini per una giornata all'insegna del divertimento? Provare l’ebbrezza della velocità sulla coltre soffice e bianca è un passatempo da augurare a tutti. Ecco alcune tra le più belle piste da slittino in Italia da provare almeno un volta nella vita. Le regioni del Trentino-Alto Adige, Lombardia e Veneto offrono un’ampia scelta di soluzioni agli amanti di questo sport.

- Plose (Alto Adige): RudiRun è un pista di 10 kilometri nella Valle Isarco, vicino a Bressanone, una delle piste da slittino naturali più lunghe dell'Alto Adige.

- Vipiteno (Alto Adige): tra le decine di piste nell’area sciistica di Monte Cavallo, é la pista più lunga d’Italia.

- Merano (Alto Adige): pista da slittino naturale di 3 chilometri, nel comprensorio di Merano 2000. Inizia dalla stazione a monte Pivigna.

- Obereggen (Alto Adige): si tratta di una delle piste più famose da slittino della regione. E si slitta anche di sera.

- Rio Pusteria (Alto Adige): pista nuova chiamata Brimi Winter Run scende a valle dalla baita Nesselhütte alla stazione della cabinovia Nesselbahn e, poi da qui, a Maranza.

- Ortisei (Alto Adige): la pista di media difficoltà é lunga 6 chilometri, parte dall'Alpe di Rasciesa e scende fino al paese. E' la più bella della Val Gardena.

- Madonna di Campiglio (Trentino): tra le varie tante attività invernali c’è anche lo slittino adatto ad adulti e piccini. Basta prendere la seggiovia per raggiungere il top sul Monte Spinale, e da qui lanciarsi in velocità.

- Selvino (Lombardia): all’interno del comprensorio sciistico situato sull’altopiano di Selvino e Avatico in provincia di Bergamo, tra le varie piste é presente anche quelle da slittino adatta a tutti.