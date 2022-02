Le maschere di Carnevale piacciono a tutti. Perché travestirsi per un giorno all'anno è un'esigenza di grandi e piccini, per divertirsi a vestire i panni di un altro e giocare un po' di ruolo. Soprattutto i bambini adorano questa tradizione che in Italia è molto sentita. Non solo negli ultimi anni, ma da secoli. E infatti sono diverse le maschere di Carnevale della tradizione italiana che raccontano storie da tramandare alle nuove generazioni.

Ci sono maschere, infatti, nate in tempi antichi, mentre altre sono più recenti. Tutti rappresentano dei personaggi con caratteristiche che rimandano a diverse tipologie di persone: per questo ci piacciono così tanto. Di solito queste maschere sono legate a differenti città italiane. Da Nord a Sud sono molti i travestimenti che sono diventati delle vere e proprie icone, dei simboli importanti che si celebrano a Carnevale. Ecco i più importanti.