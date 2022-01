Inverno di Vivaldi: la spiegazione dell'opera per bambini piccoli e grandi

Se dovessi spiegare l'Inverno di Vivaldi ai bambini come potresti fare? Non è facile, dal momento che Le Quattro Stagioni di Vivaldi è una delle opere più famose di tutti i tempi. Si parla di natura, di come il mondo cambia in primavera, estate, autunno e inverno, attraverso un racconto davvero affascinante. In particolare se dovessimo parlare dell'Inverno di Vivaldi, quali parole potremmo usare per dare una spiegazione dell'opera del grande musicista?

Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi

Stiamo parlando di un'opera intitolata così, scritta dal grande compositore e violinista italiano, che racchiude i primi quattro concerti solistici per violino dell'opera Il cimento dell'armonia e dell'inventione. Ogni concerto è dedicato a una delle quattro stagioni e si divide int re movimenti. Si parte dalla Primavera, per andare poi a esplorare l'Estate, l'Autunno e infine l'Inverno.

Ogni movimento di ogni concerto dedicato a una delle quattro stagioni segue le sonorità che si possono sentire proprio in quel periodo dell'anno.

Inverno di Vivaldi, spiegazione per bambini

Sono tre i momenti dell'Inverno di Vivaldi che vengono raccontati attraverso suoni che diventano immagini ben distinte nella nostra mente:

il vento gelido che spazza via ogni cosa e ci fa tremare dal freddo anche se indossiamo sciarpa e cappello

la pioggia incessante che cade lieve su un terreno che però è già ghiacciato, perché le temperature si sono fatte rigide

l'accettazione del clima invernale che inevitabilmente è il più freddo di tutti, ma regala anche spettacoli molto graditi soprattutto ai bambini, come ad esempio la neve

Attraverso l'Inverno di Antonio Vivaldi e le altre tre stagioni raccontate dal compositore, si possono avvicinare i più piccoli alla musica parlando anche di natura e di scienza, per un percorso didattico che si esprime attraverso diverse discipline affrontate a scuola. Praticamente lo si può già fare dalla scuola dell'infanzia per arrivare alle Superiori!