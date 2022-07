Hai deciso di andare in vacanza a Procida e hai fatto una scelta meravigliosa. Sulla splendida isola italiana in provincia di Napoli, che si trova a 3 chilometri dalla costa della Campania, sono tante le attività da fare e le meraviglie da ammirare. Non solo mare, relax e buona cucina. Cosa vedere a Procida per un viaggio perfetto nell'isola?

Procida ti saprà incantare per il suo mare, per le sue spiagge, per la sua architettura e le casette dai colori chiari, per la sua tradizione gastronomica. Meno frequentata e famosa della vicina isola di Ischia, il turismo a Procida si basa sul mare, sulle antiche tradizioni marinare e anche sulla cultura che ha permesso alla location di diventare capitale italiana della cultura nel 2022.

Se hai programmato una vacanza sull'isola, ecco cosa non puoi perderti:

Palazzo D’Avalos e il Borgo di Terra Murata, per ammirare una cartolina di Procida dall’ex carcere dell’isola Santuario Santa Maria delle Grazie Monastero di Santa Margherita, in stile barocco Abbazia di San Michele, per una vista spettacolare sulla baia Casale Vascello, uno dei casali di Procida meglio conservati e caratteristici Marina della Corricella, borgo marinaro di Procida anche nel film di Massimo Troisi "Il postino", l’ultimo dell’attore prematuramente scomparso nel 1994 Chiaiolella, frazione famosa per la sua spiaggia e i suoi piatti golosi Chiesa Santa Maria della Pietà e San Giovanni Battista Marina Grande, il luogo dello shopping e della vita notturna di Procida Isolotto di Vivara, collegato a Procida da un vecchio ponte Casa di Graziella, dedicata all'omonimo romanzo di Alphonse De Lamartine

E lasciati, ovviamente, ammaliare dalle spiagge, dalle baie e dalle insenature di Procida, facendo anche un giro in barca se ti è possibile. Scegli tu cosa fare e cosa visitare in base al tempo che hai deciso di dedicare alla capitale italiana della cultura 2022.