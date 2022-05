Quali sono i beni del FAI da scoprire

Il FAI è una fondazione che si prende cura dei beni culturali, artistici, storici e naturalistici del bel paese. Un lavoro importante e certosino, utile per salvaguardare un patrimonio davvero ricco, che a bisogno di tutela e protezione. La fondazione si occupa di restaurare meraviglie che sono tutte da scoprire: perché non organizzare un tour tra i beni del FAI più belli e interessanti?

Come abbiamo già visto parlando del Fondo Ambiente Italiano e delle modalità di sostegno, sono molti i beni del FAI sottoposti a tutela, protezione, restauro e recupero ad opera della fondazione. Il sostegno di ogni singolo cittadino è fondamentale, così come lo è quello delle aziende che possono dare il loro prezioso contributo. Nei mesi scorsi DonnaD ha ospitato il concorso promosso dalle marche Henkel (Dixan, Vernel, Pril, etc), che credono fortemente nella bellezza che ci circonda e che adotta ogni giorno strategie per proteggerla. Anche sostenendo il FAI nel lavoro di cura e manutenzione di beni storici, artistici e naturali del bel paese.

I 3 beni del FAI tornati a splendere grazie a Henkel

In particolare, Henkel ha deciso di contribuire a far tornare a splendere 3 beni FAI tra quelli più votati in una selezione di 13 luoghi imperdibili della nostra amata Italia, da nord a sud, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Umbria, Campania, Sardegna, Basilicata, Calabria, Lombardia, Lazio, Veneto Trentino.

Pronti a scoprire i 3 luoghi vincitori che saranno curati dal FAI con la collaborazione di Henkel?

Baia di Ieranto, Massa Lubrense, Napoli - Campania. Di fronte ai faraglioni di Capri, ecco spuntare la splendida baia naturale protagonista di tante leggende. Una natura incontaminata che conquista ogni visitatore. La baia si trova all'interno dell'Area Protetta di Punta Campanella. Castello della Manta, Manta, Cuneo - Piemonte. Una fortezza medievale costruita nel XIII secolo all'interno di un parco sul quale troneggia il profilo del Monviso. Il castello conserva molte opere d'arte del Quattrocento e affreschi a temi cavallereschi. Area Costiera a Cala Junco, Lipari, Messina - Sicilia. In provincia di Messina, ecco una delle spiagge più belle dell'isola di Panarea, nelle isole Eolie. Una cala raggiungibile a piedi dove fare il bagno in un'acqua cristallina racchiusa in un anfiteatro naturale di rocce.

L'impegno di tutti per il FAI può fare la differenza

Grazie all'iimpegno di tutti possiamo far tornare a splendere il bel paese, contando sul lavoro instancabile del FAI che con passione da 45 anni permette ai tesori più nascosti di riemergere ed essere ammirati. E anche contando sul supporto di cittadini e di aziende come Henkel che hanno a cuore i beni culturali, storici e ambientali di una terra ricca di sorprese da scoprire e riscoprire.