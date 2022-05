Che cos'è l'acqua alcalina e quando si può bere?

L’idratazione è fondamentale, sia per la salute del corpo sia per la bellezza. Secondo il World Wide Web, l'acqua alcalina promette di migliorare l'idratazione, ridurre l'acido nel sangue, aiutare una digestione sana, rallentare l'invecchiamento e ridurre la perdita ossea. Suona come l'acqua miracolosa, giusto? La verità e che non ci sono prove scientifiche a sostegno che faccia bene. Ma che cos’è?

L'acqua alcalina è composta da idrogeno e ossigeno, proprio come tutte le acque. Ma ha un pH più alto rispetto ad altre acque. Può anche contenere minerali o ingredienti aggiunti, come il bicarbonato di sodio, per aumentare il pH.

Esistono due tipi di acqua alcalina: naturale e artificiale. Alcune acque possono essere più alcaline se si trovano naturalmente in un'area che ha rocce ricche di determinati minerali. Alcune marche di acqua alcalina naturale possono includere calcio, potassio, magnesio e bicarbonato. Questi minerali aggiunti hanno lo scopo di arricchire l'alcalinità e il gusto.

L'acqua può anche essere sottoposta a un processo chiamato elettrolisi per aumentare il pH. Le acque alcaline sugli scaffali dei negozi sono state solitamente fatte passare attraverso uno ionizzatore, un apparecchio utilizzato per separare le molecole più acide.

Ci sono anche una varietà di metodi casalinghi per produrre lo stesso effetto, per esempio ionizzatore domestico, un filtro per l'acqua, gocce di pH o anche ingredienti da dispensa, come il bicarbonato di sodio.

Rischi

Sebbene i livelli di pH nel sangue dovrebbero rimanere intorno a 7, ciò non suona vero per lo stomaco. Il pH gastrico dovrebbe rimanere molto più basso, intorno a 2 o 3, poiché l'acidità dello stomaco è fondamentale per una corretta funzione digestiva ed è necessario per allontanare i batteri cattivi. Modificare questi livelli potrebbe causare nausea o irritazioni cutanee ma niente di troppo minaccioso. L’acqua alcalina va evitata se hai una malattia renale: i minerali in eccesso potrebbero portare a un accumulo malsano nel corpo.