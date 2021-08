A che cosa serve la clorofilla liquida

Pensi alla clorofilla e immediatamente immagini un giardino, pieno di piante verdi. No, oggi, non si parla di giardinaggio e flora, ma di acne. La scienza moderna ha scoperto la clorofilla è potente contro i brufoli. Agisce sia attraverso la diminuzione dei marcatori infiammatori nella pelle sia attraverso la diminuzione del P. acnes, un batterio che si ritiene contribuisca alla formazione di questa malattia.

Come funziona?

Se applicata localmente, la clorofilla funziona come antibatterico e antinfiammatorio. È stato anche dimostrato che la clorofilla funziona bene in combinazione con la terapia fotodinamica o la luce blu e rossa. I ricercatori hanno scoperto che l'applicazione della luce sopra un complesso clorofilla-lipoide ha contribuito a ridurre significativamente le lesioni dell'acne e i livelli di sebo rispetto all'uso della sola terapia della luce.

Dovresti applicare la clorofilla per via topica o ingerirla?

A parte il suddetto studio che utilizzava la luce in combinazione con la clorofilla liquida, sono state fatte poche ricerche per dimostrare l'efficacia del pigmento vegetale nel trattamento diretto dell'acne. Quindi, è una scelta personale provare e potresti chiedere al tuo dermatologo. Bere clorofilla aiuta con l'acne? Anche in questo caso, le prove e le ricerche su questo sono ancora in corso, ma non vi sono attualmente risultati che i supportino il consumo orale di questa sostanza.

Si pensa che gli antiossidanti naturali della clorofilla combattano i danni dei radicali liberi, portando a un miglioramento dei segni dell'invecchiamento cutaneo, come la riduzione delle rughe e la riparazione dei danni al DNA. Ma è ancora tutto da dimostrare.