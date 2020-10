Viaggi di Natale in Italia: le mete dove andare

L'Italia è un posto bellissimo fatto di luoghi meravigliosi, di cultura, di storia e di bellezze del territorio da esplorare da soli, in coppia o insieme alla propria famiglia. E certamente il periodo delle festività natalizie è uno dei momenti dell'anno più interessanti per vedere gli scorci indimenticabili del Belpaese e anche conoscere le tradizioni regionali più antiche.

Se anche l'Italia e tutta bella da vedere in qualsiasi momento dell'anno, sotto Natale sicuramente ci sono città e luoghi migliori di altri. Ad esempio, gli appassionati dei mercatini di Natale possono trovare nelle città del Trentino, come Bolzano e Trento, un calendario di eventi da non perdere, immersi in atmosfere degne della casa di Babbo Natale.

Mondi magici e suggestivi fatti di casette in legno che propongono prodotti enogastronomici del posto, ninnoli fatti dalle sapiente mani degli artigiani e, soprattutto, quella classica atmosfera natalizia che ricrea e unisce. Più terrena e chiassosa, ma sempre suggestiva è poi l’artigianalità made in Napoli, che nel periodo natalizio ci porta in via Vittorio Armeno per saggiare la bravura dei suoi celebri mastri pupari all'opera.

E sempre in Campania, ma stavolta a Salerno, nel periodo natalizio le vie del centro si trasformano in un suggestivo spettacolo di luci grazie alle installazioni dell'evento Luci D'Artista. Mentre a Gubbio, in Umbria, le luminarie da non perdere sono quelle dell'albero di Natale più grande del mondo, dove ogni 7 dicembre viene accesa una maxi installazione luminosa di 750 metri, alle pendici del monte Ingino.

Sempre Gubbio è famosa anche per i suoi mercatini di Natale e per il celebre Presepe con le statue a grandezza naturale, che popolano il quartiere medievale di San Martino. Sempre gli amanti del Presepe apprezzeranno sicuramente quello che prende vita nella città di Matera dove, nella splendida cornice dei sassi, vai scena uno dei Presepi Viventi più suggestivi di Italia.

Da non sottovalutare anche un giro nella capitale, dove in piazza Venezia, davanti al Vittoriano, prende posto ogni anno il meraviglioso albero di Natale alto più di 20 metri. Da vivere la cerimonia di accensione, come è da vivere anche la vita frenetica della caput Mundi nel periodo delle feste natalizie, un ottimo periodo per vedere Roma sotto un'altra luce.

Bella anche l'accensione dell'albero di Natale in Piazza Duomo a Milano, che sotto le feste accoglie meneghini e visitatori nei suoi celebri mercatini natalizi. Il più famoso è sicuramente la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, che viene inaugurata ogni 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano e che dura fino alla domenica successiva.

E se proprio non vogliamo perderci la suggestione delle luminarie natalizie che si specchiano sull'acqua, da mettere in conto anche una visita a Venezia, dove tra mercatini di Natale e passeggiate tra i canali, ci sono anche molti appuntamenti dedicati ai più piccoli. Come visto, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta su dove andare, certi di non rimanere delusi dalle meraviglie della nostra Italia.