Viaggi low cost 2020 Italia: dove andare

Per fare la valigia e partire la voglia non è la sola cosa da avere purtroppo, in quanto il budget che abbiamo a disposizione per attività ricreative e viaggi non sempre è florido. Un buon modo per risparmiare sono le offerte low cost dei siti più famosi, ma talvolta basta anche saper cercare per avere trasporti e alloggi al giusto prezzo.

Di sicuro noi italiani abbiamo una grande fortuna, quella di vivere in un paese dove la storia e la natura sono un fiore all’occhiello. Il territorio è infatti pieno di città d’arte dove le chiese e i palazzi storici o i musei sono presi d’assalto da turisti provenienti da ogni parte del mondo, senza dimenticare le zone costiere e montane.

Chi vuole fare dei viaggi low cost in Italia ha solo l’imbarazzo della scelta su dove andare, sempre ricordando che ogni regione ha i suoi periodi più gettonati, in cui l’ospitalità sale a livello di costi. Se però ci si organizza, si possono sfruttare i periodi di bassa e media stagione per viaggiare, a seconda di quello che si desidera visitare.

In Puglia e il Sicilia la primavera è un buon momento per una visita alle città principali, mentre già a giugno ci si può spostare verso i luoghi marinari, contando su un clima già estivo. Le regioni del Sud offrono molto a livello di attrazioni turistiche e naturalistiche, senza contare i percorsi enogastronomici per conoscere le cucine territoriali.

Anche il centro Italia è pieno di zone da visitare anche senza eccedere con le spese. Perugia è una bomboniera incastonata nella verde Umbria, mentre Pesaro e Urbino sono assolutamente da vedere se ci si sposta nelle Marche. Le coste marchigiane sono un buon luogo dove passare vacanze estive marittime a prezzi molto contenuti.

In Valtellina l’estate è fatta di escursioni e gite immersi nella natura montana e per chi invece preferisce una vacanza più avventurosa a prezzi competitivi, c’è il camping. In Toscana e nella già citata Puglia possiamo trovare i panorami più belli e le pinete da favola dove montare la tenda e fare vita outdoor.

Basta davvero pochissimo per viaggi da sogno poco dispendiosi.