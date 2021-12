Vacanze di Natale 2021: i giorni di chiusura delle scuole in Italia

Le vacanze di Natale 2021 si stanno per avvicinare. Nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta l'Italia le lezioni saranno sospese per circa un paio di settimane, come da tradizione per poter celebrare le feste di fine anno e riposarsi un po'. Dopo un avvio decisamente difficoltoso e dopo alcuni stop forzati, i ragazzi si preparano a rimanere a casa per qualche giorno. Di solito le vacanze di Natale iniziano tutte più o meno lo stesso giorno, quello della Vigilia, e terminano non prima della Befana, il 6 gennaio, con uno specchietto di date che però può lievemente cambiare.

Quali sono allora le date delle vacanze di Natale 2021? Quando chiudono le scuole regione per regione? Di sicuro se lo chiediamo a studenti e insegnanti già lo sanno e già stanno facendo il conto alla rovescia!

Vacanze di Natale 2021, date regione per regione

- Abruzzo: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

- Basilicata: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

- Calabria: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

- Campania: dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022

- Emilia Romagna: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

- Friuli Venezia Giulia: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

- Lazio: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022

- Liguria: dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022

- Lombardia: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022

- Marche: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

- Molise: dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022

- Piemonte: dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022

- Puglia: dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022

- Sardegna: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022

- Sicilia: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022

- Toscana: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

- Umbria: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022

- Valle d’Aosta: dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022

- Veneto: dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022

- Provincia Bolzano: dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022

- Provincia Trento: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022

E se i nostri figli saranno pieni di compiti per le vacanze, ecco i nostri consigli per sopravvivere alle giornate.