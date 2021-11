Tavoli matrimonio: idea fai da te per i numeri (in 8 passaggi)

Il giorno del matrimonio è una data unica che non dimenticheremo per nulla al mondo. E’ ben quindi ricordare per aver fatto il massimo per renderla affascinate per noi e per gli ospiti. Siamo organizzand il ricevimento e ci piace dare un tocco personale ai tavoli e alla zona dei festeggiamenti.

Per realizzare dei particolari delicati e non impegnativi, un‘ Idea è realizzare i numeri fai da te per identificare i tavoli degli invitati. Basta un po’ di materiale di riciclo e un pizzico di manualità e il gioco è fatto.

Occorrente

Cartoncino bianco, tappi sughero (6 per ogni segnaposto), colla a caldo, matita, pennarello color argento, nastrino bianco

Procedimento

1. Ritagliare un cartoncino rettangolare 10x15 cm di lato e arrotondare gli angoli con le forbici

2. Incollare tre tappi sistemati uno accanto all’altro e lasciare asciugare

3. Fare la stessa cosa con altri tre tappi e lasciare asciugare

4. Disegnare un bordo all’interno del cartoncino con il pennarello lasciando uno spazio di 0,5cm tra linea e bordo

5. Realizzare il numero nello stile che più ci piace

6. Incollare i tris di tappi stendendo un filo di colla alla base dei sei pezzi per tenerli fissi senza incollarli lungo tutta l la loro lunghezza e lasciare asciugare

7. Fissare il nastrino bianco intorno ai sei pezzi in corrispondenza della metà fissandoli con un punto di colla realizzando un fiocco

8. Infilare il cartoncino tra le due file di tappi