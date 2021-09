Le più belle frasi sul silenzio in amore

"E non abbiam bisogno di parole, per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore..", così canta Ron nel brano "Non abbiamo bisogno di parole". Il silenzio in amore non deve essere sempre visto come mancanza di comunicazione, anche se in alcuni casi è così. Molte coppie sperimentano un tipo di comunicazione che si basa sulla forza dell'amore e che non ha, appunto, necessità di parole per poter essere espressa.

Sguardi complici, gesti che valgono più di mille discorsi, piccole abitudini e accorgimenti che indicano quanto il sentimento è forte. Alzi la mano chi a volte non ha bisogno di aprire bocca per dire qualcosa al partner: basta guardarlo negli occhi è tutto è già chiaro. Perché il legame che si è creato è così forte e potente che ci si comprende al volo, parlando un linguaggio che appartiene alla coppia e che è fatto di silenzi che gli altri non comprendono. Come è giusto che sia.

Ecco alcune belle frasi che spiegano quanto i silenzi in amore siano sinonimo di una grande complicità e di un'intesa incredibile.

- Le parole si parlano, i silenzi si toccano.

Fabrizio Caramagna

- Piena di te è la curva del silenzio.

Pablo Neruda

- Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell’essere umano

Paulo Coehlo

- Quel che amore tracciò in silenzio, accoglilo, che udir con gli occhi è finezza d’amore.

William Shakespeare

- Il silenzio non fa domande, ma può darci una risposta a tutto.

Ernst Ferstl

- Il silenzio è una fonte di grande forza.

Lao Tzu