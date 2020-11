In piedi signori davanti a una donna: la poesia è davvero di Shakespeare?

In piedi signora davanti a una donna, è una delle frasi che compaiono in una poesia condivisa sul web e sui social, soprattutto in occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e dell’8 marzo, giorno dedicato alla festa della donna.

Il componimento viene attribuito a Shakespeare, ma fu davvero scritto dal poeta inglese? Lo stile non sembra essere il suo e si possono sollevare molti dubbi.

In effetti, il testo viene recitato nello spettacolo “Chisciotte”, un adattamento di William Jean Bertozzo.

Riportiamo, dunque, la versione breve che spesso viene postata e quella lunga che puoi anche ascoltare nei video in fondo all’articolo.

In ogni caso, puoi condividere la poesia sui social come Facebook, Instagram, Twitter o mandarla ad amiche e parenti per le ricorrenze dedicate alle donne, tramite Whatsapp e altri servizi simili.



In piedi signori davanti a una donna: la versione breve

Ecco il testo che gira spesso sul web con il riferimento erroneo a William Shakespeare, il “Bardo”:

Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo: in piedi, signori, davanti ad una Donna!

In piedi signori davanti a una donna: la versione integrale

Ecco il testo dello spettacolo andato in scena con la regia di William Jean Bertozzo:

In piedi,

in piedi, signori, davanti a una donna,

per tutte le violenze consumate su di lei,

per le umiliazioni che ha subito,

per quel suo corpo che avete sfruttato

per l’intelligenza che avete calpestato

per l’ignoranza in cui l’avete tenuta

per quella bocca che le avete tappato

per la sua libertà che le avete negato

per le ali che le avete tarpato

per tutto questo

in piedi, Signori, in piedi davanti a una Donna.

E se ancora non vi bastasse,

alzatevi in piedi ogni volta che lei vi guarda l’anima

perché lei la sa vedere

perché lei sa farla cantare.

In piedi, sempre in piedi,

quando lei entra nella stanza e tutto risuona d’amore

quando lei vi accarezza una lacrima,

come se foste suo figlio!

Quando se ne sta zitta

nasconde nel suo dolore

la sua voglia terribile di volare.

Non cercate di consolarla

quando tutto crolla attorno a lei.

No, basta soltanto che vi sediate accanto a lei,

e che aspettiate che il suo cuore plachi il battito

che il mondo torni tranquillo a girare

e allora vedrete che sarà lei la prima

ad allungarvi una mano e ad alzarvi da terra,

innalzandovi verso il cielo

verso quel cielo immenso

a cui appartiene la sua anima

e dal quale voi non la strapperete mai

per questo in piedi

in piedi

davanti a una donna.