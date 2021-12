Saldi inverno 2021-2022: date regione per regione

Finalmente arrivano i tanto attesi saldi dell'inverno 2021-2022. Mentre siamo ancora alle prese con lo shopping natalizio, è bene conoscere le date regione per regione della stagione di sconti: quasi tutte hanno già annunciato quali saranno le date di inizio dei saldi invernali, tornando alla tradizionale data del primo giorno feriale prima dell'Epifania. Anche se alcune Regioni hanno deciso di anticipare di qualche giorno. MEntre altre di posticipare al primo weekend dopo la Befana.

Ecco l'elenco aggiornato sugli sconti invernali del 2022, per conoscere quando inizieranno e quando finiranno i tanto attesi saldi di fine stagione, per le collezioni moda autunno inverno 2021-2022.

- Molise: 5 gennaio - 1° marzo 2022

- Basilicata: 2 gennaio - 2 marzo 2022

- Abruzzo: 5 gennaio 2022

- Calabria: 5 gennaio - 6 marzo 2022

- Sardegna: 5 gennaio 2022 (per 60 giorni)

- Puglia

- Sicilia: 2 gennaio - 15 marzo 2022

- Piemonte: 5 gennaio 2022 (per 8 settimane)

- Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio - 31 marzo 2022

- Lombardia: 5 gennaio - 5 marzo 2022

- Umbria: 5 gennaio 2022 (per 60 giorni)

- Campania: 5 gennaio - 1° marzo 2022

- Lazio: 5 gennaio 2022 (per 6 settimane)

- Marche: 5 gennaio - 1° marzo 2022

- Liguria: 5 gennaio - 18 febbraio 2022 (per 45 giorni)

- Emilia Romagna: 5 gennaio 2022 (per 60 giorni)

- Toscana: 5 gennaio 2022 (per 60 giorni)

- Veneto: 5 gennaio - 28 febbraio 2022

- Valle d'Aosta: 3 gennaio 2022 (per 60 giorni)

- Provincia Autonoma di Trento: per 60 giorni. I commercianti decidono liberamente

- Comuni dei distretti di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta: 8 gennaio - 5 febbraio 2022

- Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara: 5 marzo - 2 aprile 2022

- Comuni turistici di Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta: 5 marzo - 2 aprile 2022

Ricordati di approfondire sempre prima la questione saldi con i nostri preziosi consigli per fare acquisti scontati in tutta sicurezza.