Saldi estivi 2021, quando iniziano: calendario regione per regione

Finalmente sono arrivati i tanto attesi saldi estivi 2021. Gli sconti che ci permetteranno di fare acquisti a prezzi vantaggiosi dell'ultima collezione di moda, per riempire le valigie delle nostre vacanze di capi iconici e must have. A inizio luglio quasi tutte le città scatterà la stagione più attesa dalle fashion addicted, con qualche piccola differenza di data tra le regioni.

Una boccata di respiro per i consumatori, ma anche per gli esercenti, che sperano così di recuperare il terreno perduto a causa delle continue chiusure per il coronavirus. Un momento delicato come non mai quello della stagione estiva dei saldi del 2021, che si spera possa rilanciare il settore. Alcune Regioni hanno deciso di giocare d'anticipo, come la Sicilia che parte nel primo giorno del mese di luglio, mentre altre, invece, hanno scelto di far attendere un po' gli appassionati di moda, come la Puglia, dove dovremo aspettare il 24 luglio, e la Basilicata che addirittura darà il via agli sconti il 2 agosto.

Calendario dei saldi estivi 2021 di ogni Regione

Ecco, allora, uno specchietto da tenere a mente con date di inizio e di fine del periodo di sconti, utile anche per chi ama fare shopping nei luoghi di villeggiatura.

Sicilia: da giovedì 1 luglio a mercoledì 15 settembre

Lazio: da sabato 3 luglio a venerdì 13 agosto

Campania: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Calabria: da sabato 3 luglio a mercoledì 1 settembre

Lombardia: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Piemonte: da sabato 3 luglio a sabato 28 agosto

Liguria: da sabato 3 luglio a lunedì 16 agosto

Veneto: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Marche: da sabato 3 luglio a mercoledì 1 settembre

Abruzzo: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Emilia-Romagna: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Umbria: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Toscana: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Valle d'Aosta: da sabato 3 luglio a giovedì 30 settembre

Friuli-Venezia Giulia: da sabato 3 luglio

Sardegna: da sabato 3 luglio a venerdì 3 settembre

Molise: sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Puglia: da sabato 24 luglio a mercoledì 15 settembre

Basilicata: da lunedì 2 agosto al 30 settembre

Trentino-Alto Adige: i saldi estivi inizieranno venerdì 16 luglio, ma nei comuni turistici venerdì 13 agosto