Riso integrale vs riso bianco: qual è il migliore?

Molto spesso avrai sentito dire che i cibi integrali sono migliori. Questa regola vale anche per il riso? Qui trovi le proprietà fisiche e nutrizionali di questo prodotto.

Proprietà fisiche del riso integrale

Il riso integrale è un chicco intero. Ciò significa che ha tutta la sua parte intatta - la crusca, il germe e l' endosperma. Ciò significa anche che è ricco di sostanze nutritive, vitamine e fibre. È lo strato esterno del chicco di riso ed è pieno di antiossidanti, fibre e vitamina B. Lo strato intermedio è una ricca fonte di proteine ​​essenziali, alcune delle vitamine del gruppo B, minerali e grassi sani. Il nucleo, contiene carboidrati, alcune proteine ​​e alcune vitamine e minerali.

Proprietà fisiche del riso bianco

Il riso bianco, invece, è ottenuto dalla rimozione del germe e della crusca, lasciando intatto solo l'endosperma. Questa varietà è macinata e fortemente levigata per dare il colore bianco al chicco. Quindi, come previsto, la maggior parte dei nutrienti, delle proteine ​​e degli antiossidanti vengono persi nel processo, rendendo il riso bianco una "decisamente meno sena a livello nutrizionale". Attenzione, però, quando il riso viene “spogliato” si elimina anche l’acido fitico, che non fa bene. Inoltre, il riso bianco è facile da digerire ed è ideale per persone con determinati disturbi digestivi.

Come abbiamo appena visto, la differenza tra riso bianco e riso integrale non è molta. Ma è decisamente chiaro che il riso integrale nonostante sia potenzialmente migliore ha comunque i suoi difetti. Ricorda sempre che la nutrizione non è una scienza "taglia unica": il grado di assorbimento e l'effetto di un cibo varia da persona a persona. Ciò che conta quindi è inserire il prodotto in un’alimentazione equilibrata e ricca a livello nutrizionale.