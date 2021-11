Ricevimento di nozze: quante bottiglie di alcolici servono?

I ricevimenti di nozze sono difficili da gestire, soprattutto se hai scelto di non usare un catering o di appoggiarti a una wedding planner. Organizzare una festa senza cibo o bevande a sufficienza non sarà popolare tra gli ospiti, che potrebbero lamentarsi e persino lasciare il party in anticipo. Come calcoli la quantità di alcol necessaria per la tua festa? E c'è un modo per acquistarne abbastanza senza rompere il salvadanaio.

Prima di tutto devi porti alcune domande:

Quanto durerà la festa e quante persone dovrebbero presentarsi?

I tuoi ospiti sono forti bevitori?

Quanta varietà offrirai? E se offri varietà, come bilanciare la birra, il vino e le bevande miste che offrirai?

Che tipo di festa stai organizzando? È un cocktail party in cui le bevande sono al centro o una cena seduti dove il cibo è tutto e il vino gioca un ruolo secondario?

Con così tante variabili, decidere quanto alcol acquistare può essere più arte che scienza. Ecco alcune regole pratiche affidabili che ti aiuteranno a pianificare:

Per un cocktail party in cui prevedi di bere solo vino e magari champagne, prepara una bottiglia ogni due ospiti, servita ogni due ore.

Considera un drink (per bevitore medio) all'ora. Quindi, per sicurezza, aumenta tale importo del circa il 25 percento.

Se è una giornata molto calda o stai servendo cibo salato o piccante, i tuoi ospiti potrebbero bere ancora di più, quindi aumenta i tuoi acquisti di alcol fino a un altro 25 percento, a seconda che tu stia ospitando forti bevitori.

Suggerimenti e trucchi per le offerte di alcolici

Esistono diverse strategie che puoi utilizzare per tenere sotto controllo le tue offerte di alcolici.