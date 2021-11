Quante calorie bruci facendo pilates

LEGGI IN 2'

Fare pilates può essere molto utile per migliorare la postura e aumentare la flessibilità e può essere eseguito ovunque senza attrezzatura. Anche se bruciare calorie non è sempre il motivo principale per cui le persone lo praticano, proviamo a riflettere sull’impatto che ha sul metabolismo.

Sfortunatamente, a meno che non ti alleni in uno studio o in centro specifico, misurare le calorie bruciate facendo pilates è una scienza molto imprecisa.

Quante calorie brucia il pilates?

Una caloria è un'unità di misura dell'energia o del calore. Il tuo corpo converte le calorie dal cibo e dal nutrimento immagazzinato (principalmente grasso) in energia attraverso processi metabolici termici che rilasciano calore, da qui il termine " bruciare calorie ". L'esercizio, compreso il pilates, aiuta ad aumentare il consumo calorico giornaliero.

171 calorie all'ora per una persona di 55 kg

186 calorie all'ora per una persona di 60 kg

200 calorie all'ora per una persona di 68 kg

257 calorie all'ora per una persona di 80 kg

Se fai pilates a livello intermedio o avanzato, ovviamente, brucerai di più. L’intensità, ma anche l’età e l’uso di attrezzi influisce sulle calorie. È dunque praticamente impossibile identificare un numero specifico di calorie bruciate applicabile a tutti, ma usa questi parametri come stima.

Se il tuo interesse per le calorie è legato a un obiettivo di perdita di peso, tieni presente che devi bruciare 3500 calorie in più di quelle che assumi per perdere mezzo chilo di grasso corporeo. La maggior parte delle persone lo raggiunge nel tempo riducendo il numero di calorie assunte e aumentando il numero di calorie bruciate con l'esercizio.