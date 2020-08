Pranzo di Ferragosto: le ricette romane della tradizione

LEGGI IN 2'

Noi italiani abbiamo tanti difetti, ma di cucina e ricette da leccarsi i baffi ne sappiamo moltissimo, tanto che la nostra tradizione culinaria è invidiata da tutto il mondo. E di piatti tradizionali degni di nota ce ne sono in abbondanza, soprattutto se andiamo a sceglierli fra quelli tipici delle festività, come il Ferragosto e il suo celebre pranzo delle meraviglie.

In questo caso la cucina regionale e quelle locali vantano menù degni di un sultano, dove i sapori forti non mancano e accompagnano i fortunati assaggiatori dall’antipasto al dolce. Oggi parliamo in particolar modo di tradizioni laziali e delle ricette romane tipiche di Ferragosto, alcune delle quali hanno origini che si perdono nella storia.

Qui a seguire i nomi di questi piatti deliziosi e una breve descrizione di ciascuno. I link in rosso rimandano invece a tutti i passaggi di ogni ricetta.

Pranzo di Ferragosto: ricette romane della tradizione

Pollo ai peperoni – Un piatto legato a Roma e alla Sora Lella, il pollo ai peperoni è un gustoso secondo piatto che a Ferragosto non può mancare

Lasagne alla romana – Le lasagne sono un primo che mette d’accordo tutti. E queste alla romana, con ragù di vitellone, sono ottime

Pasta cacio e pepe con le cozze – In estate è un piatto che non manca in tavola e a Ferragosto fa felici tutti i commensali

Pomodori ripieni di riso – Una ricetta quasi leggera e senza dubbio vegetariana nella sua versione basica, che può essere servita anche come antipasto per stimolare l’appetito

Fettuccine alla romana – In questo caso di light c’è invece ben poco, visto che tra prosciutto, funghi e fegatini di pollo, a sostegno di una robusta pasta all’uovo, si arriva difficilmente alla portata successiva

Piselli con guanciale – Il guanciale è un ingrediente molto presente nella cucina romana e l’abbinamento con i pisellini è un grande classico della tradizione

Gelato alla ricotta – La ricotta romana è la grande protagonista di questo gelato delizioso, che chiude in bellezza ogni pranzo di Ferragosto