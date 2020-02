Idee regalo per la festa del papà: 10 attività da fare insieme ai figli

La festa del papà è vicina e i bimbi sono entusiasti di festeggiare il loro uomo di riferimento, la persona giocosa della famiglia con cui potranno passare ore ed ore di divertimento. I piccoli già pensano al 19 marzo, a come passare la giornata con il proprio papà. Tra le idee regalo più sfiziose ed originali per i più grandicelli, invece del solito dono, ecco 10 attività da condividere con il genitore che almeno per un giorno potrà tornare bambino.



1. Un biglietto per il bioparco o una mostra dedicata ai bambini (presso la quale andare insieme)



2. Una giornata in gita in bicicletta con papà per respirare aria buona e stare in allegria. Scegliere un buona pista ciclabile in mezzo al verde e a contatto con la natura per divertirsi e rigenerarsi.



3. Un giorno di riposo per entrambi, da scuola e lavoro, per una scorribanda in villa ad organizzare giochi. Non può mancare un pallone da portare con sè.



4. Un’escursione in barca o in pedalò sul lago. Meglio informarsi e prenotare prima di raggiungere il posto.



5. Una passeggiata in monopattino in una zona permessa alle due ruote dove muoversi in libertà e sicurezza.



6. Una passeggiata in riva al mare. In primavera mettere i piedi nudi in acqua, quando la spiaggia è tutta per noi, è la cosa più bella del mondo.



7. Fare una cenetta cucinata in due a base di dolci e leccornie solitamente “vietate” per trasgredire almeno un giorno.



8. Divertirsi con i travestimenti e il trucco per giochi di ruolo senza fine.



9. Una giornata sul tappeto elastico per rimbalzare insieme. Sarà un attività ludica ma anche un modo per far scaricare papà dalla tensione della settimana.



10. Dedicare una giornata alla pittura. Basta srotolare un rullo di carta da disegno sul pavimento di casa e disegnare insieme con tempere o pennarelli. E poi, indossare abiti comodi, sedersi a terra e scatenare la fantasia.