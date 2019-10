Giornata mondiale della gentilezza: le immagini più belle da inviare su Whatsapp

Il 13 novembre si festeggia la Giornata Mondiale della Gentilezza, un'occasione speciale per portare un po' di buoni sentimenti nel mondo, ma soprattutto far sentire amate le persone a cui vogliamo bene. A volte basta veramente poco per far sorridere qualcuno che amiamo e questo giorno può diventare un piacevole modo per farlo.

La giornata mondiale della gentilezza, che tutto il mondo conosce come World Kindness Day, ci può infatti dare lo spunto per organizzare qualcosa di carino per le persone care. Come detto, a volte bastano gesti semplici e gentili per strappare un sorriso e un messaggio dolce su Whatsapp con una foto a tema, può fare davvero piacere a chi lo riceve.

Nella galleria fotografica in alto possiamo sfogliare le immagini più belle per la giornata mondiale della gentilezza, fotografie e illustrazioni che possiamo abbinare ad un testo personale e legato al destinatario del messaggio.