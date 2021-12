fine anno 2021 segnano il passaggio a un periodo che, si spera, sarà più tranquillo, a livello personale e collettivo. Dunque, con gli aforismi non banali, facciamo gli auguri per il Whatsapp e affini, o con un post sui social, ad esempio su Facebook,Twitter, Instagram. Le frasi disegnano il passaggio a un periodo che, si spera, sarà più tranquillo, a livello personale e collettivo. Dunque, con gli aforismi non banali, facciamo gli auguri per il Capodanno 2022 , da condividere come sempre, con un messaggio personale sue affini, o con un post sui social, ad esempio su

Frasi di fine anno 2021: 5 aforismi non banali per gli auguri

Ecco la selezione di citazioni e frasi per salutare il vecchio anno e accogliere il 2022:

Le tue circostanze attuali non determinano dove puoi andare. Determinano semplicemente da dove inizi.

Nido Qubein

Alla fine dell'anno, gioisci per quello che sei e per quello che hai, riempiti di meraviglia per te, per le persone che ami, per la bellezza del mondo. Un anno finisce, un anno inizia, la vita continua.

La speranza sorride dalla soglia dell'anno a venire, sussurrando 'sarà più felice'.

Alfred Lord Tennyson

Nel nuovo anno, non dimenticare mai di ringraziare i tuoi anni passati perché ti hanno permesso di raggiungere oggi! Senza le scale del passato non si arriva al futuro!

Mehmet Murat ildan

Per l’anno nuovo. Io vivo ancora, io penso ancora: io devo vivere ancora perché devo ancora penare. Sum, ergo cogito: cogito, ergo summ. Oggi ognuno si permette di esprimere il suo augurio e il suo più caro pensiero: ebbene, voglio dire anch’io cosa oggi mi sono augurato da me stesso e quale pensiero quest’anno, per la prima volta, m’è venuto in cuore – quale pensiero deve essere per me fondamento, garanzia, dolcezza di tutta la mia vita futura! Voglio imparare sempre di più a vedere il necessario nelle cose come fosse quel che v’è di bello in loro: così sarò uno di quelli che rendono belle le cose. Amor fati: sia questo d’ora innanazi il mio amore! Non voglio muover guerra contro il brutto. Non voglio accusare, non voglio neppure accusare gli accusatori. Guardare altrove sia la mia unica negazione! E, insomma: quando che sia, voglio soltanto essere, d’ora in poi, uno che dice sì!

Friedrich Nietzsche, La gaia scienza, 276