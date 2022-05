Fine della scuola 2022: le date regione per regione

La fine della scuola 2022 si avvicina. Bambini e ragazzi, ma anche insegnanti e genitori, stanno già facendo il conto alla rovescia, perché giugno è vicino e ormai i 9 mesi canonici di lezioni stanno per volgere al termine. Quando finiscono le scuole in Italia per quello che riguarda l'anno scolastico 2021-2022? Le date potrebbero essere diverse da regione a regione. In alcune località la scuola finisce prima e in altre leggermente dopo.



Il calendario scolastico stabilisce ogni anno sia le date di inizio e fine scuola sia le festività, con la possibilità di ogni istituto di valutare altri giorni di sospensione per feste locali, come i patroni, oppure per ponti, agganciando così dei giorni rossi sul calendario ai weekend. Per quello che riguarda le date di fine dell'anno scolastico, ogni regione stila, come per l'avvio delle lezioni, un calendario a se stante. Scopriamo allora quali sono gli ultimi giorni di scuola per gli studenti italiani a eccezione dei ragazzi e delle ragazze impegnati negli esami di terza media o negli esami di Maturità:

Provincia di Bolzano, data di fine scuola 2022: 16 giugno

Toscana, data di fine scuola 2022: 10 giugno

Friuli Venezia Giulia, data di fine scuola 2022: 11 giugno (30 giugno per la scuola dell'infanzia)

Trentino, data di fine scuola 2022: 10 giugno

Valle d'Aosta, data di fine scuola 2022: 8 giugno

Campania, data di fine scuola 2022: 8 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Piemonte, data di fine scuola 2022: 8 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Veneto, data di fine scuola 2022: 8 giugno scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, 10 giugno scuola secondaria di secondo grado

Puglia, data di fine scuola 2022: 9 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Calabria, data di fine scuola 2022: 9 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Lazio, data di fine scuola 2022: 8 giugno

Molise, data di fine scuola 2022: 8 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Basilicata, data di fine scuola 2022: 8 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Abruzzo, data di fine scuola 2022: 8 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Liguria, data di fine scuola 2022: 10 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Emilia Romagna, data di fine scuola 2022: 4 giugno

Sicilia, data di fine scuola 2022: 10 giugno

Umbria, data di fine scuola 2022: 9 giugno

Marche, data di fine scuola 2022: 4 giugno

Sardegna, data di fine scuola 2022: 8 giugno (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Buone vacanze a tutti!