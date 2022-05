Cos'è l'ecologia e qual è il suo significato

Ti sei mai chiesto cosa significa ecologia? Sappiamo tutti che è una parola legata alla difesa dell'ambiente, ma il suo concetto è molto più ampio. Ecologia è un termine che deriva dal greco oikos, che significa casa o ambiente, e logos, che significa discorso o studio. Allora cos'è l'ecologia? Altro non è che lo studio dell'ambiente e della nostra casa comune, la Terra, formata da ecosistemi che dobbiamo approfondire per capire il legame tra ogni organismo e il luogo in cui vive. Una scienza che indaga anche le possibili soluzioni da attuare per difendere gli habitat terrestri.

Di fatto l'ecologia studia gli ecosistemi, prendendo in prestito nozioni e modalità di indagine che sono tipiche di altre materie come la biologia e le scienze della terra. Di fatto chi è esperto in ecologia conosce tutti gli organismi viventi, dai più piccoli come i batteri ai più grandi come i mammiferi. E conosce anche ogni processo che intercorre nei diversi habitat per poter garantire la vita sulla terra e la vita nell'acqua.

Il primo a coniare il termine è stato Ernst Haeckel, uno scienziato tedesco che nel 1869 si trovò a dover trovare un nuovo nome alla scienza in grado di studiare le relazioni tra gli esseri viventi e l'ambiente in cui questi vivevano. L'ecologia, di fatto, studia come i fattori abiotici (come ad esempio umidità e temperatura dell'habitat preso in esame) interagiscono con i fattori biotici (relazione tra gli organismi viventi che popolano lo stesso habitat).

Quindi l'ecologia studia la vita e l'ambiente, attraverso relazioni, comportamenti, adattamenti di ogni specie, umanità compresa. La scienza di conseguenza studia anche gli effetti sugli habitat delle attività umane che stanno lasciando un'impronta ambientale troppo forte sul pianeta, analizzando i rischi che stiamo correndo non tenendo in considerazione, seguendo i consigli degli scienziati, quello che accadrà se la temperatura terrestre dovesse ancora salire di qualche grado.