Questa è la domanda delle domande. Dove andare a San Valentino 2022? Se fino a un paio di anni fa avremmo risposto semplicemente elencando le più belle città romantiche che si trovano in Europa e fuori dal vecchio continente o i borghi più affascinanti del bel paese o ancora le mete più esotiche e ricche di passione, da raggiungere se si ha un po' di tempo a disposizione, con la pandemia tutto cambia. E anche per festeggiare la festa degli innamorati dobbiamo fare i conti con restrizioni, regole, novità dell'ultimo minuto che mettono a rischio i nostri piani per il 14 febbraio.

Mai come quest'anno ci sentiamo di consigliare a tutte le coppie, fresche o più affiatate, di riscoprire le mete più romantiche del bel paese. Anche per una questione di organizzazione. Il governo sta aprendo sempre di più, soprattutto ai possessori di Green Pass per vaccinazione o guarigione, mentre all'estero le cose potrebbero essere un po' più difficili, anche se comunque è possibile ormai viaggiare dappertutto, seguendo le regole non solo dei Paesi meta del nostro viaggio, ma anche delle compagnie aeree.

A San Valentino 2022 rimaniamo in Italia. Riscopriamo le nostra città d'arte, che nulla hanno da invidiare a quelle europee. Oppure i bellissimi borghi arroccati che tutto il mondo ci invidia. E in attesa di poter andare in spiaggia con temperature più piacevoli, nessuno ci vieta di celebrare il nostro amore di fronte al mare d'inverno che è altrettanto emozionante.

Dove andare in Italia a San Valentino 2022

Ecco la nostra wish list dedicata ai viaggi:

Verona è al primo posto, perché è la città di Romeo e Giulietta.

Venezia è invece al secondo posto, città romantica per eccellenza.

Gradara nelle Marche, invece, è medaglia di bronzo: lo sai che qui c'è il castello dove si narra che Paolo e Francesca (sì, quelli della Divina Commedia di Dante Alighieri) si sono innamorati?

Scanno è subito fuori dal podio: il lago a forme di cuore in Abruzzo può essere lo scenario perfetto per romantiche dichiarazioni.

Roma non può mancare, perché è la capitale e perché è bellissima.

Torino invece potrebbe essere una piacevole scoperta per tutti.

E se non hai mai visto il mare d'inverno, comincia dalla Sicilia, di sicuro le temperature non sono altissime, ma comunque gradevoli.

Tu cosa farai il 14 febbraio?