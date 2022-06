Anno scolastico 2022/2023: le date di inizio scuola di bambini e ragazzi

Non fa in tempo a finire la scuola, che ecco che arrivano già i calendari scolastici dell'anno seguente. Per quello che riguarda l'anno scolastico 2022/2023, infatti, sono già molte le regioni che hanno annunciato le date di inizio della scuola e le date di fine della scuola, con festività e ponti da tenere presenti.

I genitori potranno così organizzarsi già per tempo per sapere il giorno in cui inizia la scuola e quando suonerà l'ultima campanella a giugno 2023. Per quello che riguarda il primo giorno, in molte regioni la data scelta è quella del 12 settembre. Mentre per la fine della scuola, la maggior parte ha scelto il 10 giugno come data di inizio delle vacanze estive.

Calendario scolastico 2022/2023

Alcune regioni hanno già reso noto il calendario di apertura e chiusura delle scuole. Nel dettaglio:

Friuli Venezia Giulia, primo giorno di scuola il 12 settembre 2022 e ultimo giorno di scuola il 10 giugno 2023

Provincia Autonoma di Bolzano, primo giorno di scuola 5 settembre 2022 e ultimo giorno di scuola 16 giugno 2023

Lombardia, primo giorno di scuola 12 settembre 2022 e ultimo giorno di scuola 8 giugno 2023

Trentino, primo giorno di scuola 12 settembre 2022 e ultimo giorno di scuola 9 giugno 2023

Puglia, primo giorno di scuola 14 settembre 2022 e ultimo giorno di scuola 10 giugno 2023

Veneto, primo giorno di scuola 12 settembre 2022 e ultimo giorno di scuola 10 giugno 2023

Marche, primo giorno di scuola 14 settembre 2022 e ultimo giorno di scuola 10 giugno 2023

Toscana, primo giorno di scuola 15 settembre 2022 e ultimo giorno di scuola 10 giugno 2023

Molise, primo giorno di scuola 14 settembre 2022 e ultimo giorno di scuola 10 giugno 2023

Valle d'Aosta, primo giorno di scuola 19 settembre 2022 e ultimo giorno di scuola 15 giugno 2023

Festività nazionali, anno scolastico 2022/2023

Ecco le date in cui sicuramente le scuole saranno chiuse: