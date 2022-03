La danza classica: libri per ragazze e ragazzi amanti del balletto

Molti ragazze e ragazzi amano la danza classica, una delle forme d’arte più affascinanti. Seguono corsi specifici e fanno lezioni all’insegna degli esercizi alla sbarra, dello stretching e delle coreografie. In effetti le lezioni servono ad avere un fisico armonioso, a nobilitare l’anima, a sentirsi felici e appagati.

Per i bambini e ragazzi amanti della danza classica, ecco 5 libri a tema con cui sognare non solo in sala.

1. Billy Elliot di Melvin Burgess e Giuditta Capella (BUR)

Il romanzo che riprende la sceneggiatura del film narra di Billy, un ragazzino che lotta contro i luoghi comuni che la danza sia qualcosa destinata solo alle ragazze. Ma la sua passione è cosi grande da riuscire a convincere anche il padre così ostinato a volergli fare il pugilato, secondo lui, l'unico sport da uomini. Sullo sfondo le lotte sindacali di metà degli anni Ottanta in Gran Bretagna.

2. La scelta Rudy di Francois Dargent Claudine Turla (EDT - Giralangolo)

La storia di uno dei più grandi ballerini classici del novecento. Rudolf Nureyev che ha rivoluzionato il ruolo dei ballerini maschi nel balletto, fino a quel momento semplice porteur. La storia di un ragazzino di 13 anni che lotta contro tutto e tutti per realizzare il proprio sogno.

3. Più luminosa di una stella. Una storia di danza, sogni e amicizia di Carla Fracci, Aurora Marsotto (Piemme)

Una delle più grandi danzatrici di tutti i tempi che ci ha lasciato poco tempo. Un libro pubblicato postumo in cui la Fracci racconta ai più giovani la sua storia e come l'arte della danza l’abbia affascinata e accompagnata nel corso di tutta la vita.

4. Sarò una stella di autori vari (Gallucci)

Serie di romanzi per lettori dagli 8 anni in su una scuola di danza, in cui ogni volume presenta un nuovo personaggio tra studenti, ragazzini e ragazzine, alle prese con la crescita, la solidarietà che richiede, l'amicizia, l'impegno per diventare danzatori. Volumi realizzati dall'Opéra di Parigi.

5.Che forza la danza! di Donatella Caione, Lara Selvaggi, Paola Sorrentino (Matilde Editrice),

Un libro in cui si parla di danza ma anche di scienza. Anita ha 13 anni, ama scrivere, leggere e disegnare ma è convinta di non essere portata per le materie scientifiche. L’incontro con Lalla, laureanda in fisica che insegna danza classica le farà capire che è necessario guardare le cose da altri punti vista per amare ciò che ci sembra ostico e lontano.