Crampi allo stomaco: i rimedi naturali che funzionano

Quando lo stomaco si ribella, dandoci di che preoccuparci e lamentarci a causa dei crampi, le cause di questo problema potrebbero essere diverse. A parte la classica indigestione o le allergie alimentari, a provocare questo fastidio ci pensano anche disturbi quali ernia iatale o influenza intestinale, così come stress e ansia.

La pancia è infatti un punto sensibile alla somatizzazione, perciò non è strano che se stiamo vivendo un periodo angosciante della nostra vita, anche l’addome ne paghi le conseguenze. Le preoccupazioni sono infatti fonte non solo di insonnia, irritabilità e cattivo umore, ma anche di disagi a livello gastroenterico, che possono rendere le nostre giornate più pesanti.

Per i crampi allo stomaco quindi, è essenziale comprendere bene cosa li stia scatenando prima di affidarsi ad una cura efficace che ci doni sollievo. Di sicuro il mondo dei rimedi naturali è una valigetta del pronto soccorso molto utile, specie per chi vuole ridurre l’uso dei comuni farmaci.

Se i crampi sono derivati da stress, il miglior modo per farli sparire senza medicinali è di provare con meditazione, yoga e attività fisica regolare. La sudata di una corsa o di una sessione di palestra, insieme alle discipline orientali meditative, aiuta sia ad eliminare le tossine dall’organismo, sia a stimolare la produzione di endorfine, riducendo quella di cortisolo, l’ormone dello stress.

Qualora il disagio dei crampi allo stomaco sia causato da indigestione, un buon rimedio naturale per trovare sollievo è di sorseggiare una buona tisana con alloro e limone fatta in casa o la classica camomilla. In questo caso, appena riusciamo, cerchiamo di fare anche quattro passi. Camminare e prendere un po’ d’aria aiutano certamente a digerire meglio.

Se invece il problema è causato da allergie alimentari? È essenziale individuare quali cibi siano la causa delle ditte alla pancia, in modo da evitarli. Il medico ci potrà suggerire i test giusti da effettuare per poter quindi escludere dal menù gli alimenti nemici della salute. La loro eliminazione spesso dà risultati quasi immediati in termini di sollievo.