20 cose da fare a Ischia in un weekend

Ischia è una splendida isola italiana, che si trova nel Golfo di Napoli, in Campania. Famosa in tutto il mondo per le sue case colorate, le sue spiagge di sassi, il suo mare cristallino, si può raggiungere dal porto di Pozzuoli con un traghetto o un aliscafo, che in meno di un'ora ti permetterà di approdare in una splendida terra da scoprire. Quali sono le cose da fare a Ischia in un weekend di vacanza?

Fai un giro nel quartiere Ischia Porto appena arrivato, per prendere un caffè in piazza. Organizza un tour al Castello Aragonese, che si trova sulla cima dell'isolotto: è di epoca medievale e sono previsti tanti percorsi da fare. Fai trekking sul Monte Epomeo per raggiungere l'Eremo di San Nicola. piccola Chiesa del Soccorso saprà accoglierti con la sua architettura che ti lascerà senza parole e un panorama all'alba e al tramonto da brividi. Visita il borgo di pescatori di Sant'Angelo per ammirare una vista panoramica davvero eccezionale. Non perderti poi le Fumarole di Sant'Angelo, per vedere il vapore che esce dalla sabbia. Rilassati nei Giardini La Mortella. Oppure fai una visita ai Giardini di Poseidon, terme spettacoli con vasche che si affacciano sul mare. Organizza un pranzo con vista panoramica sul mare. Prendi il sole sulla spiaggia della Chiaia, la più famosa dell'isola. Oppure fai un salto alla spiaggia di Cava, dove non ci sono stabilimenti balneari. Passeggia tra le strade popolari di Panza, da dove partire per molti tour sull'isola. Oppure fai un giro nel borgo di Forio, meta della dolce vita degli anni Cinquanta. Goditi il relax nelle terme di Ischia, rinomate in tutto il mondo. Fai una passeggiata verso la Scannella e le sue piscine termali. A colazione mangia i cornetti di Calise al Porto d'Ischia. Visita i resti romani che si trovano a Baia di Cartaromana. Ammira il mare dal Terrazzo degli Ulivi affacciato sul Golfo di Gaeta. Cena a Ischia Porto, tra i locali più frequentati. E non dimenticarti di vivere la vita notturna dell'isola.