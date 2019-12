10 concerti di Capodanno 2020 da non perdere

Sono numerosi i concerti per Capodanno 2020, i grandi eventi di piazza per accogliere in grande stile, l'arrivo dell'anno nuovo. Quali sono i più importanti, quelli da non perdere?

1. Bari: la Festa di Canale 5 si terrà qui. Il 31 dicembre 2019 Federica Panicucci condurrà lo show in Piazza Libertà e ci saranno J-Ax, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Shade, Rovazzi, Riki, Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Elodie, Marianne Mirage.

2. Roma: tantissimi spettacoli per la festa di Capodanno più lunga d'Italia. Al Circo Massimo l' ospite d'onore sarà Skin, che terrà un dj set dopo la mezzanotte. L'altra grande protagonista della serata sarà però Carmen Consoli, la Cantantessa della musica italiana.

3. Milano: appuntamento in piazza del Duomo con Milano Capodanno for Future, che vedrà come protagonisti

4. Sardegna: ad Alghero ci sanno Emis Killa e Roy Pacy; a Cagliari Vinicio Capossela; a Olbia Elisa.

5. Sicilia: a Catania si attende Max Gazzè, e subito dopo toccherà a Dj Fargetta da Radio Deejay, mentre a Palermo Mario Biondi.

6. Salerno: ci sarà Irene Grandi e i Negrita come sempre a piazza Amendola

7. Genova: la notte di San Silvestro avrà come protagonista Giusy Ferreri

8. Basilicata: Rai Uno ha scelto Potenza per il suo spettacolo di Capodanno "L'anno che verrà", show condotto Amadeus, mentre a Matera ci saranno i Tiromancino.

9. Mantova: in piazza delle Erbe, si esibiranno i Subsonica.

10. Parma e Reggio: in Piazza Garibaldi a Parma, Morgan e Andy dei Bluvertigo si esibiranno durante il concerto gratuito che inizierà alle ore 22:30, a Reggio Emilia, in Piazza Martiri del 7 luglio, dalle 23 ci sarà la voce di Nina Zilli

Aggiungi al Frasario Non ci sono elenchi di parole per Italiano -> Italiano... Crea un nuovo elenco di parole...

Copia