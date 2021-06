Il video musicale del mese: Call Me Cruella di Florence and The Machine, testo e traduzione

MAGGIO 2021 – In questi giorni è uscito il film della Disney Cruella, dedicato alla figura di Crudelia De Mon, una delle cattive del genere animation movie più amate. E la colonna sonora è deliziosa, per chi ama il genere un po’ noir, con la canzone principale cantata dalla band dei Florence and The Machine.

Il brano si chiama Call Me Cruella e il video ha già macinato più di un milione di click nel giro di una settimana dalla messa online su YouTube. Il significato della canzone è molto esplicito e racconta la storia di Cruella De Vil, o come la conosciamo noi nella versione de La Carica dei 101, Crudelia De Mon.

La protagonista è la bravissima attrice di La La Land, Emma Stone e il testo della traccia in inglese appare in sovraimpressione durante tutto il corso della clip. Il video ufficiale di Call Me Cruella è qui di seguito da gustare, mentre a seguire le liriche originali e la traduzione.

Call Me Cruella di Florence and The Machine, testo

[Intro]

Cruella de Vil, Cruella de Vil

She's born to be bad, so run for the hills

Cruella de Vil, Cruella de Vil

The fear on your face, it gives me a thrill

[Verse 1]

Who wants to be nice?

Who wants to be tame?

All of your good guys, they all seem the same

[Verse 2]

Original, criminal, dressed to kill

Just call me Cruella de Vil

Call me crazy, call me insane

But you're stuck in the past

And I'm ahead of the game

[Verse 3]

A life lived in penance, it just seems a waste

And the devil has much better taste

And I tried to be sweet, I tried to be kind

But I feel much better now that I'm out of my mind

[Verse 4]

Now there's always a line at the gates of Hell

But I go right to the front 'cause I dress this well

Rip it up, leave it all in tatters

Beauty is the only thing that matters

The fabric of your little world is torn

Embrace the darkness and be reborn

[Outro]

Cruella de Vil, Cruella de Vil

The fear on your face, it gives me a thrill

Call Me Cruella di Florence and The Machine, traduzione

[Intro]

Crudelia de Mon, Crudelia de Mon

È nata per essere cattiva, quindi corri per le colline

Crudelia de Mon, Crudelia de Mon

La paura sul tuo viso, mi dà un brivido

[Verso 1]

Chi vuole essere bello?

Chi vuole essere addomesticato?

Tutti i tuoi bravi ragazzi, sembrano tutti uguali

[Verso 2]

Originale, criminale, vestita per uccidere

Chiamami solo Crudelia de Mon

Chiamami pazza, chiamami pazza

Ma tu sei bloccato nel passato

Ed io sono davanti al gioco

[Verso 3]

Una vita vissuta in penitenza, sembra solo uno spreco

E il diavolo ha un gusto molto migliore

E ho cercato di essere dolce, ho cercato di essere gentile

Ma mi sento molto meglio ora che sono fuori di testa

[Verso 4]

Ora c'è sempre una fila alle porte dell'Inferno

Ma vado dritto davanti perché mi vesto bene

Strappalo, lascialo tutto a brandelli

La bellezza è l'unica cosa che conta

Il tessuto del tuo piccolo mondo è strappato

Abbraccia l'oscurità e rinasci

[Outro]

Crudelia de Mon, Crudelia de Mon

La paura sul tuo viso, mi dà un brivido