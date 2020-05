Arredo in stile nordico moderno: le immagini a cui ispirarsi

Al giorno d’oggi i trend che riguardano l’interior design sono tanti e molti di questi ispirati a mood provenienti da ogni parte del mondo e da ogni epoca. Lo stile nordico è fra quelli più gettonati, grazie anche alle grandi distribuzioni come Ikea, che ha portato anche in Italia le ispirazioni scandinave, fatte di legno a vista e forme minimali.

Ci sono infatti delle regole da rispettare quando si parla di questo tipo di arredamento, soprattutto se alla casa vogliamo dare un aspetto contemporaneo e non vintage. Se normalmente lo stile nordeuropeo è molto evergreen, proprio grazie alla linearità delle sue forme, è molto facile appesantire gli ambienti con alcuni colori.

Il blu scuro e l’ocra vanno usati ma anche ben dosati per un arredo in stile nordico moderno che non teme di sembrare fuori tempo. I diktat per fare un buon interior non sono ferrei e il gusto personale fa sempre la parte del leone. Ma se ci serve un po’ di ispirazione, la galleria fotografica in alto ci può aiutare.