Le parole di Alberto Angela nel giorno dell'ultimo saluto al papà, Piero Angela, hanno commosso tutto il mondo. Se da un lato siamo tutti tristi per la perdita di un grande uomo di cultura e di scienza, dall'altro sappiamo che la sua eredità è ampia, così come siamo consapevoli che il figlio è un degno erede del suo lavoro. Nato a Parigi l'8 aprile del 1962, è paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore. A tal proposito, i libri di Alberto Angela da leggere sono molti.

Dopo aver dato un'occhiata ai migliori libri di Piero Angela da avere assolutamente nella nostra libreria, ecco quelli scritti invece dal figlio, molto attivo anche in televisione da diversi anni. Sono tanti, infatti, i programmi tv, con papà Piero o da solo, che ci ha regalato, come Viaggio nel cosmo, Passaggio a Nord Ovest, Ulisse - Il piacere della scoperta, Meraviglie - La penisola dei tesori. Così come sono diversi i libri pubblicati.

Libri di Alberto Angela da leggere

Qui di seguito tanti consigli di lettura per te o per fare un regalo anche ai più giovani, per insegnare anche a loro il piacere della scoperta.