I libri di Piero Angela da leggere

"Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese", con queste parole Piero Angela ci ha lasciato. Il 13 agosto 2022 il figlio, Alberto Angela, ha annunciato la scomparsa del padre, deceduto a 93 anni a Roma. Il divulgatore scientifico e giornalista torinese, nato il 22 dicembre del 1928 nel capoluogo sabaudo, ci ha lasciato una ricca eredità che è compito nostro conservare e proporre ai nostri figli.

Piero Angela ha iniziato la sua carriera come cronista radiofonico per poi diventare conduttore di Tg alla Rai. Ma è diventato famoso per i suoi programmi televisivi di divulgazione che, di fatto, hanno cambiato il genere documentaristico nel nostro paese. 70 anni di carriera, nei quali ci ha proposto programmi davvero unici, come Quark e SuperQuark, nei quali ogni argomenti, anche il più ostico, veniva affrontato con parole semplici ed esempi calzanti, per permettere a tutti di comprenderne ogni passaggio.

Come ha ricordato anche il figlio, Alberto Angela, che ne ha ereditato il talento, oggi possiamo solo ringraziare Piero Angela di quanto ha fatto fino all'ultimo giorno di vita. Non sperperando la sua eredità, ma prendendo la sua figura come esempio e fonte di ispirazione.

Libri di Piero Angela da leggere assolutamente

Oltre a rivedere i suoi più importanti programmi televisivi, che Raiplay ha messo a disposizione, ecco quali sono alcuni dei libri che il divulgatore italiano ha scritto nel corso della sua grande carriera: