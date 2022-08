Consigli letture ultime uscite 2022: 5 libri che vorrai avere sul comodino

I consigli per le letture delle ultime uscite 2022, accompagnano le giornate dell’estate, ma anche quelle dell’autunno e dell’inverno, perché ciascuno ha il suo momento per dedicarsi al piacere della lettura. Per te, una selezione di 5 libri che vorrai avere sul comodino, dalla storia misteriosa alla poesia, dalla ricostruzione della memoria all’identità, al mondo dei ragazzi.

Quale titolo ti incuriosisce?



Elena Biondo, Soli tra le stelle (Golem Edizioni)

Tutto comincia con una scomparsa e una morte misteriosa, ma il libro va ben al di là del giallo e dell'avventura: è una danza di personaggi in cui riconoscersi e una fine esplorazione della psiche e dell'amore nelle sue sfaccettature.

Angelina Sperperi è una "psicoastrologa". Una delle sue clienti, Barbara, scompare: l'odiato marito, il professore Zinaldi, si reca dalla psicologa, ma poi muore in circostanze poco chiare. A questo punto, Angelina avvia la sua indagine, in un crescendo di incontri e nuovi dettagli. Che fine ha fatto Barbara? E che cosa succederà agli altri personaggi, a Saverio Pompeo, a Claudia, al nipote Davide?



Autori vari, Biancaneve e i settenari (Bompiani)

I versi si incrociano con i giochi di parole in questa “antologia di poesia giocosa”: un susseguirsi di lettere che si scambiano, rime che diventano paradossi, giochi di enigmistica che aprono a rovesciamenti carichi di senso. Si gioca con il ritmo con leggerezza, ma non si rinuncia alla profondità: anzi.

Testi di Marco Ardemagni, Duccio Battistrada, Alessandra Celano, Gianni Cossu, Matteo Pelliti, Luciana Preden, Giuseppe Varaldo. Raccolta a cura di Stefano Bartezzaghi.



Roberto Saviano, Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo (Bompiani)

Nel trentennale della strage di Capaci, Roberto Saviano ci offre un ritratto di Falcone nella forma di un romanzo. Dall’esplosione che coinvolse i familiari di Toto Riina alla solitudine del magistrato all’attentato in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la ricostruzione letteraria del giornalista. Alla fine di ogni capitolo, la bibliografia con le fonti.

“Solo il romanzo poteva permettermi di strappare la figura di Falcone alla celebrazione di maniera, alla retorica, alla bidimensionalità del santino e restituirgli umanità”, ha scritto Saviano in un post. “Ogni personaggio a cui si fa riferimento è realmente esistito, ogni fatto è realmente accaduto. Tutto questo è stato”, ha precisato lo scrittore nell’introduzione.



Gioacchino Criaco, Il custode delle parole (Feltrinelli)

La storia è ambientata in Calabria, in Aspromonte. Andrìa lavora in un call center, rimane nella Locride per amore, ma ha paura del suo mondo e non comprende il nonno, "custode di un mondo antico e di una lingua", che combatte le speculazioni.

Un giorno, l'inaspettato: Andrìa salva Yidir, arrivato dalla Libia su un gommone. Da qui il cambiamento: il giovane trentenne si avvicina a quel mondo che lo atterriva.

L’autore del romanzo, Criaco, nel 2008, è uscito con il romanzo Anime nere, a cui è ispirato l’omonimo film di Francesco Munzi.



Enrico Galiano, La società segreta dei Salvaparole (Salani)

Chiudiamo i consigli per le letture delle ultime uscite 2022 con un libro per ragazzi. In apertura siamo in un freezer insieme a Samu: come è arrivato lì? E da chi sta scappando? I problemi sono iniziati quando il ragazzo si è reso conto che le parole sono cominciate a sparire, a partire dal termine “marmitta”. Una deriva pericolosa che può minare parole fondamentali come amicizia e amore. Perciò, Samu diventa un Salvaparole e si lancia in missioni e operazioni insieme a una banda tutta da scoprire.