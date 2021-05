Bandiere Blu estate 2021, quali sono le spiagge più belle d’Italia?

Manca poco all’estate 2021, tanto attesa e tanto sognata, e sono tornate le Bandiere Blu, il premio di qualità della Fee (Foundation for Environmental Education), destinato alle spiagge più belle e pulite. La regione italiana al 1° posto di questa classifica è la Liguria con 32 comuni, da Camogli a Moneglia, da Santa Margherita a Bordighera, da Sanremo a Borghetto Santo Spirito.

Le spiagge riconosciute Bandiera Blu sono 416 (che puoi scoprire qui), ovvero il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale (nel 2020 erano 407 spiagge in 195 Comuni e nel 2019 385 in 183 Comuni) con 15 nuovi ingressi.

Gli approdi turistici sono invece 81 con 6 new entry: Marina di Policoro in Basilicata, Portopiccolo in Friuli, il porto di Bordighera in Liguria, il porto turistico Marina Resort di Bisceglie in Puglia, Capo d’Orlando Marina in Sicilia, Marina Resort Portobaseleghe in Veneto.

Come viene assegnata la Bandiera Blu? Il Comune ovviamente deve candidarsi, poi si effettua una valutazione della qualità delle acque – certificata dalle ARPA – che devono risultare «eccellenti» nelle valutazioni effettuate negli ultimi 4 anni e poi si esamina una lunga lista di 32 criteri. Si valutano le aree verdi, l’accessibilità alla spiaggia, le zone pedonali e ciclabili, la promozione del turismo slow, e molto altro.

Perdere la Bandiera Blu che certifica la qualità del mare, ma anche della tua vacanza, è sempre un duro colpo. E quast’anno è capitato a Rocca Imperiale in Calabria, Ispani in Campania, Castro in Puglia, Arona e Cannobio in Piemonte, Teulada in Sardegna, Monte Argentario, Montignoso e Pietrasanta in Toscana. Si rifaranno probabilmente l’anno prossimo.