Weekend di Ognissanti, cosa fare con i bambini

Il Weekend di Ognissanti è un'ottima occasione per stare in famiglia. Il ponte del 2021 è davvero molto interessante: sabato 30 ottobre, domenica 31 ottobre, lunedì 1 novembre (giorno nel quale saremo tutti a casa, perché e festivo) e per i più fortunati anche martedì 2 novembre (lo sapevi che, ad esempio, le scuole nelle Marche sono sempre chiuse nel giorno dei morti?). Davvero un weekend lungo del quale approfittare.

Se c'è chi sfrutterà questi giorni per dare una sistemata a casa e giardino in vista dell'inverno, magari pulendo e riordinando insieme ai bambini proprio le loro camerette, facendo decluttering negli armadi dei vestiti e nelle scarpiere, così come nel baule dei giochi, si potrebbe avere voglia di organizzare qualcosa, per vivere delle giornate in famiglia di puro relax o di avventura o di scoperta.

Ecco qualche idea per trascorrere il weekend di Ognissanti in famiglia:

- Gita fuori porta: se il tempo è clemente si può andare alla scoperta del foliage e della natura che cambia in autunno, preferendo magari la campagna, perché questo è il suo momento.

- Viaggio in Italia o in Europa. I giorni lo consentono e la pandemia da Coronavirus anche. Possiamo visitare le città d'arte più belle, le capitali europee, i musei più rinomati, per fare un carico di cultura.

- Riscoprire mete di prossimità: perché, invece, non andare alla scoperta della propria città? Magari con una caccia al tesoro in giro per vie, piazze e strade sconosciute del luogo dove si vive.

- Relax casalingo: dopo l'inizio frenetico delle scuole, perché non approfittare di questi giorni per riposarsi un po'? Tira fuori i giochi di scatola, organizza una maratona di film o rilassati semplicemente con una bella cioccolata calda.

- Andare a trovare parenti e amici: potrebbero diventare giorni di convivialità, per stare insieme alle persone che si amano e che magari non vediamo da un po' di tempo.

Tu come passerai il weekend di Ognissanti?