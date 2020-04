Solitudine: frasi e aforismi a tema

Ci sono momenti nella vita di ciascuno in cui la solitudine fa la sua comparsa, facendoci sentire soli e non compresi. La lontananza da casa per motivi di studio o lavoro, la depressione e talvolta anche i piccoli ma ripetitivi problemi di tutti i giorni, contribuiscono a percepire quel senso di vuoto interiore che fa fatica ad andare via.

Se la solitudine è una presenza invisibile che conosciamo bene, ci ritroveremo di certo nelle frasi e negli aforismi a tema di seguito. Sono anche un buon modo per far sentire a chi vogliamo bene ed è lontano da noi, magari isolato, che capiamo il suo stato d’animo, usando questi motti per messaggi da inviare su WhatsApp, accompagnati da un saluto.

“Il momento più solitario nella vita di qualcuno è quando vede il proprio mondo crollare e tutto ciò che può fare è fissare il vuoto” Francis Scott Fitzgerald

“La parte peggiore di rivivere i ricordi non è il dolore. È la solitudine in esso. I ricordi devono essere condivisi” Lois Lowry

“Passiamo tutti molto tempo insieme, ma in realtà stiamo morendo di solitudine” Albert Shweitzer

“L’eterna ricerca del singolo essere umano è di distruggere la sua solitudine” Norman Cousins

“Esistono due possibilità: o siamo soli nell’Universo o non lo siamo. Entrambe solo ugualmente terrificanti” Arthur Charles Clarke

“La miseria più terribile è la solitudine e la sensazione di non essere amati” Madre Teresa

“La solitudine non è mai più crudele di quando si è vicini a qualcuno che ha smesso di comunicare” Germaine Greer

“Tieni presente che molte persone, per evitare la solitudine, hanno bisogno sia di una rete sociale sia di un attaccamento intimo. Avere o l’uno o l’altro può farti ancora sentire solo” Gretchen Rubin

“Il problema non è che sono single e probabilmente resterò single, ma che sono sola e probabilmente rimarrò sola” Charlotte Bronte

“Questo mondo in cui vivo è vuoto e freddo, la solitudine taglia e tortura la mia anima” Waylon Jennings