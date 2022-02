Sognare un ragno grande o gigante: il significato da conoscere

Se ci capita di sognare un ragno grande o gigante, nessuna paura, visto che siamo in buona compagnia e soprattutto che il significato non è poi sempre brutto. In una condizione reale, vedere questi aracnidi in casa mette in allarme, scatenando persino reazioni di terrore, ma nel mondo onirico la situazione cambia.

Da sapere, come prima e assoluta cosa, è che lo stato d’animo del sognatore, come le sue percezioni personali di questo animale, influiscono sulla vera interpretazione. Il che significa che un aracnofobico darà un peso diverso al proprio sogno, rispetto ad una persona che invece non ha paura dei ragni.

In linea generale, ci sono significati positivi e negativi legati a questa bestia, per questo è anche molto importante valutare il contesto del sogno. Se proviamo ribrezzo o disagio, è possibile che il ragno gigante sia simbolo di qualcuno o qualcosa che dovremmo tenere alla larga nella vita di tutti i giorni.

Ma se la sensazione non è brutta, un ragno grande in sogno può voler dire anche fortuna e buone notizie che stanno per arrivare. Ad esempio, il ragno è un animale che tesse la sua tela, un simbolo di relazioni professionali stabili e fruttuose, o anche di una vita sociale appagante, che rende o può rendere felice il sognatore.

Un ragno grande o gigante in sogno può anche riflettere la propria attitudine a dominare in una coppia. In questo caso tale animale è allegoria del sognatore, che molto probabilmente ha una tendenza al comando all’interno della propria storia, o anche della propria famiglia.

Se però il ragno in questione appartiene ad una specie velenosa, il significato del sogno cambia del tutto e identifica la sensazione di pericolo che il sognatore prova. Nella vita quotidiana è possibile che si percepisca un senso di minaccia, sia essa reale o solo immaginata, che spinge alla fuga, proprio come si farebbe in presenza di un animale letale.

Nei casi differenti, come detto, se il ragno sta buono e tesse unicamente la tela o fa capolino da un anfratto senza spaventarci, il significato è buono e può essere allegoria di successo per gli sforzi fatti.