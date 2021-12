Dove sciare con i bambini in Italia: le località più adatte

Le vacanze invernali sulla neve piacciono a tutti in famiglia, ai componenti di ogni età . Chi non ama giocare con la neve e sciare attrezzati sui migliori comprensori italiani che tutto il mondo ci invidia?

Le zone sciistiche in Italia sono innumerevoli e c’è l’imbarazzo della scelta. Ma se abbiamo bambini che non sono mai montati su un paio di sci o sono dei principianti, è bene scegliere le zone più adatte con leggere pendenze e assolate per la maggior parte del tempo, in modo che possano approcciarsi al nuovo sport in maniera sicura e scioltezza.

L’ideale è considerare anche le zone in cui trovare giochi e passatempi con cui i piccoli una volta finita la lezione quotidiana di sci, possano trastullarsi con fratelli e coetanei. Ecco alcuni suggerimenti in merio alle località più adatte e relativi comprensori o stazioni sciistiche per andare sulla neve con i piccoli.

- Valtournenche, Val d’Aosta - Torgnon

- Prato Nevoso , Piemonte - Mondolè ski

- Andalo, Trentino - Paganella

- Alpe di Siusi, Aldo Adige - Dolomiti Superski

- Latemar, Trentino Alto Adige - Val di Fiemme/Obereggen

- Livigno, Lombardia - Carosello 3000

- Roccaraso, Abruzzo - Pizzalto

- Abetone, Toscana - Abetone/Val di Luce