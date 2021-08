Sarah Gilbert diventa Barbie per avvicinare le ragazze alla scienza

Sarah Gilbert, co-creatrice del vaccino AstraZeneca diventa Barbie grazie alla Mattel.

La Barbie modellata sulla figura della professoressa dell'Università di Oxford, co-sviluppatrice del vaccino AstraZeneca contro il Covid, ha lunghi capelli ramati, occhiali neri, e indossa un tailleur pantalone blu navy e una camicetta bianca. E una delle sei scienziate ed esperte in ambito tecnico e scientifico ricreate come Barbie dal colosso di giocattoli americano, per creare modelli positivi con cui le bambine possono giocare, immedesimarsi, e immaginare in grande.

Intervistata dalla Mattel, la scienziata vaccinologa ha così commentato:

La Gilbert ha iniziato a progettare il vaccino contro il Coronavirus all'inizio del 2020, quando il virus è apparso per la prima volta in Cina. E ora il “suo” vaccino AstraZeneca è il più utilizzato nel mondo.

Quale modo migliore che produrre una bambola tra le più amate, per mostrare quanto "donne di alto profilo abbiano contribuito attivamente e con successo alla risoluzione della pandemia?

ha commentato Sarah Gilbert.

Purtroppo in Italia solo il 5% delle ragazze 15enni italiane aspira a intraprendere professioni tecniche o scientifiche, e forse la nuova bambola potrà contribuire a cambiare il corso delle cose, e ispirare le nuove generazioni a prendersi cura del prossimo come queste eroine.

