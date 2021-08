Le vacanze sono in dirittura d’arrivo e i bambini ragazzi iniziano a pensare e ad organizzarsi per il primo giorno di scuola 2021. Si pensava ai compagni di classe che si rivedranno dopo tre mesi di break e l’emozione per vedere i viso dell’amico del cuore degli insegnanti si fa sentire.

Il primo giorno di scuola 2021 sembra più difficile teglia ltri soprattutto se si inizia un nuovo ciclo scolastico, ma via via si potranno riacquisire le abitudine teglia utomatosmi di ogni settembre

Alcuni saranno meno felici di tornare al tran tran quotidiano ma dopomnil primo impasse riusciranno a riprendere in mano la propria vita scolastica. I primi ad iniziare saranno come ogni anno le scuole della provinca di bolazani e e via via, anche le altre regioni seguiranno. Ma quando inziano le scuole?

Di seguito il calendario completo con il primo giorno di scuola 2021, regione per regione.

Abruzzo - lunedì 13 settembre

Alto Adige - lunedì 6 settembre

Basilicata - lunedì 13 settembre

Calabria - lunedì 20 settembre

Campania - mercoledì 15 settembre

Emilia Romagna - lunedì 13 settembre

Friuli Venezia Giulia - giovedì 16 settembre

Lazio - lunedì 13 settembre

Liguria - mercoledì 15 settembre

Lombardia - lunedì 13 settembre

Marche - mercoledì 15 settembre

Molise - mercoledì 15 settembre

Piemonte - lunedì 13 settembre

Puglia - lunedì 20 settembre

Sardegna - martedì 14 settembre

Sicilia - giovedì 16 settembre

Toscana - mercoledì 15 settembre

Trentino - lunedì 13 settembre

Umbria - lunedì 13 settembre

Valle d’Aosta - lunedì 13 settembre

Veneto - lunedì 13 settembre