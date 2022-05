I più bei percorsi in bicicletta in Italia

Vacanze in bicicletta, ci hai mai pensato? In un'ottica di mobilità sostenibile, spostarsi a bordo di una due ruote a pedali è sicuramente la scelta più ecologica. Senza dimenticare che è una modalità di viaggio slow, che permette di scoprire lentamente i posti e di esserne parte integrante, potendo sperimentare meglio profumi, suoni, colori. Se non vuoi andare troppo distante da casa, che ne dici di scoprire insieme a noi i migliori percorsi in bicicletta in Italia per scoprire il bel paese pedalata dopo pedalata?

Per delle perfette vacanze ecosostenibili, zaino in spalla e bicicletta pronta con la giusta manutenzione. Per spostamenti più lunghi potrai caricarla sul treno, per poi spostarti agevolmente nelle tante piste ciclabili italiane che spesso consentono di ammirare posti che in macchina non potresti mai vedere. Sono tante le città in Italia e nel mondo da scoprire in sella alla tua fedele due ruote. Per chi quest'anno non vuole spostarsi troppo, ecco una serie di percorsi da tenere in considerazione.

Passo dello Stelvio - Alto Adige e Lombardia

Campo Imperatore - Abruzzo

Ciclovia Monaco-Venezia

Anello del Sellaronda - Trentino, Alto Adige e Veneto

Langhe - Piemonte e Liguria

Cinque Terre - Liguria

Pista Ciclabile del Parco Costiero “Riviera dei Fiori”

Via Francigena dal Colle del Gran San Bernardo a Roma

Gola del Furlo - Marche

Ciclabile dei sogni sul Lago di Garda

Sibillini - Umbria

L'Anello del Salento

Pista ciclabile della Valsugana

Ciclovia dei Borboni

La Via Salaria, dal Lazio alle Marche

Ciclovia dell'Alto Belice in Sicilia

Isola d'Elba in bici

Ciclovia del Po

La Via dell'Acqua dall'Umbria al Lazio

Viaggiare in bici consente anche di rivedere le nostre priorità, anche in materia di bagagli. Ricordati di portare poco con te, giusto l'indispensabile che sta nel tuo zaino, per non appesantirti troppo e pedalare serenamente tappa dopo tappa. Buon viaggio.