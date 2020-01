Pasqua 2020: la data e quando cade quest'anno

Quando le feste arrivano è sempre un momento bello, un po' stressante per tutte le cose da fare e a cui pensare, ma certamente piacevole per la gioia di stare con le persone a cui teniamo. Di sicuro le feste, come la Pasqua, sono anche un ottimo momento per fare i bagagli e partire con famiglia, amici o partner, sfruttando i giorni di vacanza dal lavoro.

Se conosciamo per tempo le date dei giorni di festa, possiamo senz'altro organizzarci per qualunque tipo di attività da soli o in compagnia. Poter cerchiare sul calendario i giorni in rosso, durante i quali le scuole restano chiuse, ci permette poi di programmare anche qualche spostamento insieme ai bambini, approfittando del clima primaverile più mite e stabile.

Per quanto riguarda la Pasqua 2020 che, come sappiamo, cade sempre di domenica, la data da fissare in agenda è il 12 aprile, con la Settimana Santa che inizia quindi il 5, quando si celebra la Domenica delle Palme. È giorno festivo anche il Lunedì dell'Angelo o di Pasquetta, che cade il 13 aprile, giorno legato alla tradizione della gita fuori porta.

Ma parliamo anche della chiusura delle scuole, che vedrà in ogni regione d'Italia le stesse date di vacanza. Da Leuca a Cantù, passando per Civitanova Marche, gli istituti scolastici resteranno serrati da giovedì 9 aprile fino a martedì 14 aprile compresi, concedendo agli studenti ben sei giorni pieni e rotondi di riposo da spiegazioni, interrogazioni e compiti in classe.

Se parliamo invece di Pasqua Ortodossa 2020, che segue un tipo di calendario diverso da quella Cristiano cattolica, il giorno dedicato alle celebrazioni è domenica 19 aprile. Come spesso accade i festeggiamenti avvengono esattamente una settimana dopo la Pasqua Cristiana, anche se talvolta, se pur raramente, può accadere che le due celebrazioni coincidano.

Foto | Pixabay